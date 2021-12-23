Національний банк України встановив новий курс валют на 23 грудня. Курс долара за добу впав майже на 1 коп., наразі американську валюту можна придбати за 27,25 грн.

Офіційний курс євро становить 30,8 грн за одиницю. Це на 2 коп. більше, порівняно з попереднім банківським днем.

Польський злотий здорожчав на 1 коп. і наразі коштує 6,65 грн. Курс російського рубля за добу не змінився. 10 рублів в Україні можна придбати за 3,69 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 23.12:

$1 –27,25 грн;

€1 – 30,8 грн;

1 польський злотий – 6,65 грн;

10 російських рублів – 3,69 грн.

Яким буде курс долара у 2022 році

Якщо Росія вторгнеться на територію України у 2022 році, це вплине на курс валют.

За прогнозом експерта Олександра Хмелевського, за таких обставин девальвація гривні буде суттєвою. Курс валют може зрости до 50 грн за одиницю.

За словами Хмелевського, на вартість іноземних валют також впливатиме енергетична криза. Детальний прогноз щодо курсу долара у 2022 році читайте у матеріалі.

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