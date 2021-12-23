Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро зріс у ціні, а долар впав: курс валют в Україні 23 грудня

Людмила Богданова редакторка стрічки
курс валют_валюта_євро

Національний банк України встановив новий курс валют на 23 грудня. Курс долара за добу впав майже на 1 коп., наразі американську валюту можна придбати за 27,25 грн.

Офіційний курс євро становить 30,8 грн за одиницю. Це на 2 коп. більше, порівняно з попереднім банківським днем.

Польський злотий здорожчав на 1 коп. і наразі коштує 6,65 грн. Курс російського рубля за добу не змінився. 10 рублів в Україні можна придбати за 3,69 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 23.12:

  • $1 –27,25 грн;
  • €1 – 30,8 грн;
  • 1 польський злотий – 6,65 грн;
  • 10 російських рублів – 3,69 грн.

курс валют в Україні 23 грудня

Яким буде курс долара у 2022 році

Якщо Росія вторгнеться на територію України у 2022 році, це вплине на курс валют.

За прогнозом експерта Олександра Хмелевського, за таких обставин девальвація гривні буде суттєвою. Курс валют може зрости до 50 грн за одиницю. 

За словами Хмелевського, на вартість іноземних валют також впливатиме енергетична криза. Детальний прогноз щодо курсу долара у 2022 році читайте у матеріалі.

Читайте:

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка