В останній вівторок 2021 року іноземні валюти посилили свої позиції. За даними Національного банку України, долар коштує 27,23 грн, а євро можна придбати за 30,82 грн.

У понеділок, 27 грудня, вартість $1 становила 27,27 грн, а €1 – стартувала від 30,84 грн. Ціна американської валюти зменшилася на 4 копійки, а європейської – на 2 копійки.

Станом на ранок 28 грудня, вартість одного польського злотого та 10 російських рублів майже не змінилася.

Згідно з даними НБУ, сьогодні ціна польської валюти становить 6,67 грн за одиницю, а російської – 3,7 грн за 10 рублів.

Курс валют від НБУ на 28 грудня

$1 – 27,2306 грн;

€1 – 30,8196 грн;

1 польський злотий – 6,6763 грн;

10 російських рублів – 3,7005 грн.

Курс валют в Україні

Економіст Олександр Хмелевський надав свій прогноз курсу валют в Україні у січні. За його словами, відновиться зниження курсу національної валюти.

Наприкінці першого місяця 2022 року вартість одного долара може досягти 28 грн за одиницю. Це відбуватиметься на тлі загострення енергетичної кризи, пандемії в Україні та світі, протиепідемічних обмежень та податкового тиску на бізнес.