В останній вівторок 2021 року іноземні валюти посилили свої позиції. За даними Національного банку України, долар коштує 27,23 грн, а євро можна придбати за 30,82 грн.
У понеділок, 27 грудня, вартість $1 становила 27,27 грн, а €1 – стартувала від 30,84 грн. Ціна американської валюти зменшилася на 4 копійки, а європейської – на 2 копійки.
Станом на ранок 28 грудня, вартість одного польського злотого та 10 російських рублів майже не змінилася.
Згідно з даними НБУ, сьогодні ціна польської валюти становить 6,67 грн за одиницю, а російської – 3,7 грн за 10 рублів.
Курс валют від НБУ на 28 грудня
- $1 – 27,2306 грн;
- €1 – 30,8196 грн;
- 1 польський злотий – 6,6763 грн;
- 10 російських рублів – 3,7005 грн.
Курс валют в Україні
Економіст Олександр Хмелевський надав свій прогноз курсу валют в Україні у січні. За його словами, відновиться зниження курсу національної валюти.
Наприкінці першого місяця 2022 року вартість одного долара може досягти 28 грн за одиницю. Це відбуватиметься на тлі загострення енергетичної кризи, пандемії в Україні та світі, протиепідемічних обмежень та податкового тиску на бізнес.