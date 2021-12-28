Масштабна реформа: голова Мінекономіки попередила держкомпанії про зміни у 2022 році

У вівторок, 28 грудня, перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко анонсувала масштабну реформу публічної власності у 2022 році.

З її слів, після проведення реформи під управлінням міністерств залишиться до сотні державних компаній.

– 2022-го ми маємо провести масштабну реформу публічної власності. На рівні міністерств залишиться не більше ніж 100 підприємств. Найбільші з них будуть підпорядковані Кабінету Міністрів, – пояснила міністр.

Крім того, вона підтвердила намір завершити так званий тріаж державних компаній, який було розпочато ще в 2017 році.

– Тріаж розділить підприємства на непрацюючі та працюючі. Ті, що працюють, у свою чергу, – на ті, які мають залишитися у державній власності, і на ті, які можуть бути продані, – розповіла Свириденко.

Вона уточнила, що ті підприємства, що не працюють, або ліквідують, або приватизують.

Це залежатиме від того, в якому вони стані.

– Ті підприємства, що працюють, і які мають залишитися у державній власності, ми об’єднаємо з метою їхнього укрупнення, і таким чином закінчимо цю важливу реформу, – наголосила міністр.

Фото: Факти ICTV