Кабінет міністрів України продовжив ще на рік дію спеціального мита на імпорт дизельного пального, скрапленого газу, а також більшості сортів вугілля із Росії.

Відповідне рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні.

Дія спецмита мала завершитися 31 грудня цього року. Проте її продовжили ще на рік – до 31 грудня 2022 року.

Відповідні зміни були внесені до постанови Кабміну № 719 (від 17 серпня 2020 року). Згідно з цим документом, уряд запровадив спецмито на товари походженням з Російської Федерації за такими ставками:

• для важких дистилятів (газойлів), що імпортуються з РФ трубопровідним транспортом, — в розмірі 4 % (до цієї категорії відноситься російське дизпаливо);

• для газів скраплених і віглеводнів — у розмірі 3%;

• для всіх типів вугілля (за винятком антрациту та вугілля, яке використовується у металургійній і коксохімічній промисловості) — у розмірі 65%.

Крім того, винятком є бітумінозне, коксівне та інше вугілля (з виходом летких речовин до 35%), яке використовується у виробництві електричної і теплової енергії.

Ухвалена сьогодні постанова діятиме до кінця 2022 року або до скасування Росією дискримінаційних, недружніх дій щодо України.

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