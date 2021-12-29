Кабінет міністрів України продовжив ще на рік дію спеціального мита на імпорт дизельного пального, скрапленого газу, а також більшості сортів вугілля із Росії.
Відповідне рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні.
Дія спецмита мала завершитися 31 грудня цього року. Проте її продовжили ще на рік – до 31 грудня 2022 року.
Відповідні зміни були внесені до постанови Кабміну № 719 (від 17 серпня 2020 року). Згідно з цим документом, уряд запровадив спецмито на товари походженням з Російської Федерації за такими ставками:
• для важких дистилятів (газойлів), що імпортуються з РФ трубопровідним транспортом, — в розмірі 4 % (до цієї категорії відноситься російське дизпаливо);
• для газів скраплених і віглеводнів — у розмірі 3%;
• для всіх типів вугілля (за винятком антрациту та вугілля, яке використовується у металургійній і коксохімічній промисловості) — у розмірі 65%.
Крім того, винятком є бітумінозне, коксівне та інше вугілля (з виходом летких речовин до 35%), яке використовується у виробництві електричної і теплової енергії.
Ухвалена сьогодні постанова діятиме до кінця 2022 року або до скасування Росією дискримінаційних, недружніх дій щодо України.
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