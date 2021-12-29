29 грудня Національний банк України підвищив курс євро й ледь знизив курс долара до гривні.

В останню середу 2021 року євро здорожчало на дві копійки й тепер становить уже 30,84 грн/1€.

Долар здешевшав на копійку до 27,22 грн/1$.

Польський злотий 29 грудня, навпаки, зріс у ціні на копійку – 6,69 грн і майже без змін залишився російський рубль – 3,7 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 29.12:

$1 – 27,22 грн;

€1 – 30,84 грн;

1 польський злотий – 6,69 грн;

10 російських рублів – 3,7 грн.

Мінекономіки анонсувало масштабну реформу публічної власності в 2022 році.

За словами очільниці відомства Юлії Свириденко, на рівні міністерств залишиться не більше ніж 100 підприємств. Найбільші з них будуть підпорядковані уряду.

Також державні підприємства розподілять на ті, що не працюють та працюють. Серед останніх визначать, які мають залишитися у державній власності, а які можуть бути продані.