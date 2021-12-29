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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Незначне здешевшання долара: курс валют на 29 грудня

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Незначне здешевшання долара: курс валют на 29 грудня

29 грудня Національний банк України підвищив курс євро й ледь знизив курс долара до гривні.

В останню середу 2021 року євро здорожчало на дві копійки й тепер становить уже 30,84 грн/1€.

Долар здешевшав на копійку до 27,22 грн/1$.

Польський злотий 29 грудня, навпаки, зріс у ціні на копійку – 6,69 грн і майже без змін залишився російський рубль – 3,7 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 29.12:

  • $1 – 27,22 грн;
  • €1 – 30,84 грн;
  • 1 польський злотий – 6,69 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7 грн.

курс валют 29 грудня 2021

Мінекономіки анонсувало масштабну реформу публічної власності в 2022 році.

За словами очільниці відомства Юлії Свириденко, на рівні міністерств залишиться не більше ніж 100 підприємств. Найбільші з них будуть підпорядковані уряду.

Також державні підприємства розподілять на ті, що не працюють та працюють. Серед останніх визначать, які мають залишитися у державній власності, а які можуть бути продані.

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