За даними експертів, ринок пального у 2022 році залишиться, як і раніше, нестабільним. На ціни на автогаз, бензин та дизпаливо можуть вплинути багато факторів – як зовнішніх, так і внутрішньоукраїнських.

Від чого саме залежатиме формування ціни наступного року, які фактори вплинуть на вартість палива і чого чекати водіям у новому, 2022 році – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Загалом на ринку нафтопродуктів не заведено називати чіткі цифри щодо цін на паливо на такий великий період, як цілий рік, наголошує експерт паливного ринку, директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Щоб проілюструвати це, він нагадав, якою була ситуація у 2021 році.

– Ми стартували з ціни $50 за барель, зараз закінчуємо з ціною майже $80. Тобто вартість зросла у 1,5 рази. Ніхто цього не прогнозував. І я вже не говорю про ковідний 2020 рік, коли взагалі спочатку було $60, потім було $15, потім знову $40 до кінця року. Це просто така ілюстрація щодо цих довготривалих прогнозів, – пояснив він.

Куюн розповів, що 2020 року, коли розпочинався коронавірус, прогнозували, як саме це вплине на ціни на нафту, і стверджували, що знадобляться роки на те, щоб ринок зміг відновитися.

– Подивіться: минув рік, і ми маємо ціну вище, ніж до Covid-19. До пандемії було $60 за барель, зараз – $80. А тому прогнозувати це – справа, м’яко кажучи, невдячна, – наголосив експерт.

Водночас він уточнив, що зараз ми можемо сказати, з якими вихідними даними йдемо у 2022 рік.

Так, ціна на пальне в Україні залежить від низки факторів, серед яких – світові ціни на енергоносії, нафту, нафтопродукти. Куюн повідомив, що чітко прогнозувати ціни за умов нестабільності ринку дуже складно, але є деякі маркери.

– Наприклад, ми бачимо, що коли ціна сягнула $85 за барель – це було у листопаді 2021-го, – проти цього почали протестувати найбільші споживачі, такі як Сполучені Штати, Японія, Китай та кілька інших країн, які є великими споживачами. Ціна після цього впала до $75. Відповідно, ми бачимо, що це помітна точка: $85 за барель це багато, коридор $70-80 більш-менш влаштовує всіх. Тому якщо ціна в ньому утримається, автоматично це означатиме, що ми матимемо таку ціну, як сьогодні. Тобто вона не повинна змінитись, – вважає паливний експерт.

Але ще є внутрішні українські чинники, нагадує Куюн. Зокрема йдеться про курс валют.

– І я бачу, що більшість банкірів та інвестиційних компаній прогнозують, що гривня слабшатиме. Середній курс я бачив десь на рівні 28,5 грн за долар. Це майже на гривню нижче, ніж сьогодні. Якщо так буде, відповідно, до цін на паливо треба буде також додати десь від 80 коп. до 1 грн, – сказав Сергій Куюн.

Він додав, що якщо виходити з тих даних, які є наразі щодо нафти та валютного ринку, то ціна може зрости наступного року на 1 грн за літр.

– Але є ймовірність похибки, і дуже-дуже багато чого може вплинути. Це і політичні події, і військові дії, і навіть якісь погодні катаклізми, коли нафтовидобувні країни потерпають. Але якщо не буде якихось “екстримів”, то бачимо таку картину, – резюмував експерт.

Директор Науково-технічного центру Психея, кандидат технічних наук Геннадій Рябцев зауважив, що існують чотири основні фактори, які визначають роздрібні ціни на нафтопродукти, і які слід враховувати, аналізуючи та прогнозуючи ціни на пальне у 2022 році.

Перша група факторів – вартість нафтопродуктів на кордоні.

– Україна завозить три чверті від споживання нафтопродуктів. Це означає, що зміна цін на кордоні десь за 11-12 днів призводить до зростання ціни нафтопродуктів на заправках. Приблизно 1% зміни ціни означатиме 10 коп. зміни ціни в роздріб – це працює як у бік збільшення, так і у бік зменшення, – пояснив він.

Друга група факторів, за словами Рябцева, це комерційний курс національної валюти.

– Так, оскільки ці три чверті купуються за євро та в євро ж сплачується акцизний податок у перерахунку за курсом Національного банку, то зміна курсу національної валюти приблизно на 10 коп. через 10 днів може призвести до зміни цін десь на 7-8 коп., – розповів експерт.

Він додав, що якщо перший фактор збігається з ослабленням національної валюти, тоді ті 10 коп. та ще 7-8 коп. сумуються, і ціна стає більше. Якщо ж вони йдуть у протилежних напрямках, то зміна ціни може й не відбутися.

Третя група факторів, як заявив експерт, це попит.

– Коли попит зростає – наприклад, влітку, або під час посівного чи жнив, тоді у нас ціни зазвичай вищі, ніж узимку, за поганої погоди. Якщо попит зменшується під час мертвого сезону (на новорічні свята. – Ред.), тоді зазвичай ціни або знижуються, або залишаються стабільними, – констатував Рябцев.

І четверта група факторів – це втручання держави у функціонування ринку.