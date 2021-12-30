Із 1 січня 2022 року в Україні змінюються рахунки для сплати податків. Їх змінюють щороку, згідно з вимогами законодавства.

Зміна рахунків важлива для фізосіб-підприємців та фізосіб, що сплачують податки з доходів. Держказначейство повинно відкрити їх до 15 січня 2022 року.

Коли частина ФОПів буде сплачувати єдиний податок або ЄСВ (єдиний соціальний внесок) за останній квартал 2021 року, нові рахунки можна переглянути в розділі Бюджетні рахунки на сайті Державної податкової служби або в розділі Стан розрахунків з бюджетом у податковому кабінеті.

Коди бюджетної класифікації для податків ФОПів-2022 становлять:

18050400 — єдиний податок ФОП;

11010500 — ПДФО (податок на доходи фізосіб) за результатами декларування (загальна система);

11011001 — військовий збір за результатами декларування (загальна система);

71040000 (символ рахунку 204) — ЄСВ для ФОП.

Зміни для ФОПів у 2022 році почнуться вже 1 січня. Так, з нового року підприємці другої, третьої і четвертої груп обов’язково мають використовувати касові апарати – реєстратори розрахункових операцій (РРО) чи програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО).

А ще у 2022 році зміняться розміри податків та внесків, що сплачують ФОПи. Це передбачено законом про державний бюджет на 2022 рік. Більше про те, що зміниться для ФОПів у 2022 році – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Твій бухгалтер