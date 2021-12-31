У Податковій службі пояснили порядок ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб-підприємців.

Він визначає правила ведення і поширюється на ФОПів, зокрема платників єдиного податку, які зобов’язані вести облік товарних запасів і продавати лише ті товари, що відображені в ньому.

Порядок ведення передбачає, що інформацію про надходження та вибуття товарів на підставі первинних документів вносять до форми обліку. Первинні документи – це:

опис залишку товарів на початок обліку;

накладні, транспортні документи;

митні декларації, акти закупівлі;

фіскальні чеки, товарні чеки, інші документи, що містять реквізити, які дозволяють ідентифікувати постачальника та отримувача товару.

Підприємці, які мають кілька точок продажу, повинні вести облік товарних запасів за кожним окремим місцем продажу на підставі первинних документів, які підтверджують отримання товарів.

Форма обліку передбачає заповнення, зокрема, графи 6 – Постачальник (продавець, виробник) або отримувач товару.

У графах 3-6 зазначаються реквізити первинного документа (вид, дата його складання, номер за наявності, найменування суб’єкта господарювання, постачальника або отримувача, його реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або код, згідно з ЄДРПОУ.

У разі внутрішнього переміщення товару у графі 6 Форми обліку потрібно зазначати найменування власника (суб’єкта господарювання), звідки вибуває товар, його РНОКПП або код згідно з ЄДРПОУ.

Джерело: Державна податкова служба