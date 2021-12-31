В останній день 2021 року, 31 грудня, Національний банк України підвищив курс євро й долара до гривні.

Євро після незначних коливань протягом тижня до кінця року різко здорожчало на 14 копійок й тепер становить уже 30,92 грн/1€.

Долар також після поступового кількаденного зниження зріс у ціні на сім копійок. У п’ятницю американська валюта коштує вже 27,28 грн/1$.

Польський злотий 31 грудня здорожчав на чотири копійки з 6,69 грн до 6,73 грн. Російський рубль на стільки ж здешевшав – 3,64 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 31.12:

$1 – 27,28 грн;

€1 – 30,92 грн;

1 польський злотий – 6,73 грн;

10 російських рублів – 3,64 грн.

31 грудня через систему електронних платежів (СЕП) можна буде проводити операції до 13.00.

Йдеться лише про платежі:

між банками, підпорядкованими одній юридичній особі;

від учасників СЕП до Нацбанку та органів Державної казначейської служби;

від Нацбанку та органів Державної казначейської служби на адресу всіх учасників СЕП.

Валютний ринок працюватиме з врахуванням роботи СЕП.

Як система електронних платежів працюватиме 1-9 січня 2022 року, читайте в матеріалі.