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З січня в Україні почнуть діяти нові рахунки для сплати податків

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
З січня в Україні почнуть діяти нові рахунки для сплати податків

З 1 січня 2022 року в Україні змінюються реквізити бюджетних рахунків для зарахування надходжень до державного бюджету та реквізити окремих рахунків для зарахування платежів до місцевих бюджетів.

Актуальні реквізити для сплати податків до бюджету у 2022 році можна переглянути на сторінках територіальних органів Державної податкої служби за посиланням.

Українців попередили, що кошти, сплачені на бюджетні рахунки, які діяли до 1 січня 2022 року, не будуть зараховуватися Казначейством до бюджету та повертатимуться платникам для уточнення реквізитів.

Деякі податки в Україні для фізосіб-підприємців залежать від розміру мінімальної зарплати. Оскільки з 1 січня 2022 року вона буде 6,5 тис. грн, то ставка нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ), яка становить 22%, зміниться.

Тому ЄСВ для фізосіб-підприємців з 1 січня зросте до 1 430 грн (6 500*22%).

Крім того, з 1 січня 2022 року касові апарати для ФОПів будуть потрібні всім підприємцям другої, третьої й четвертої груп спрощеної системи оподаткування для проведення будь-яких розрахункових операцій.

Більше про те, що зміниться з 1 січня 2022 року в Україні – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Державна податкова служба

Фото: Depositphotos

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