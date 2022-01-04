Угода про промисловий безвіз між Україною та Євросоюзом у 2022 році підписана не буде.

Про це заявила віцепрем’єр – міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, відповідаючи на запитання, чи може бути укладена угода на саміті Україна-ЄС цього року.

– Ні. Я пропоную повернутися до цього питання ближче до літа 2022 року. Тоді я зможу назвати конкретні дати, – зазначила Стефанішина.

Вона уточнила, що влітку повинні завершити роботу місії з оцінки готовності України до підписання промислового безвізу. Поки цього не сталося, і місії не надали рекомендації, Кабінет міністрів не зможе ініціювати офіційні перемовини щодо укладення угоди.

– КРІ, який би я встановлювала на 2022 рік, – це початок офіційних переговорів. Вони можуть бути дуже швидкими, якщо вдасться побудувати політичний консенсус у Єврокомісії щодо цієї угоди, – наголосила Стефанішина.

Віцепрем’єр відповіла негативно на уточнювальне запитання, чи допускає вона підписання угоди до кінця 2022 року.

Як відомо, промисловий безвіз – це неофіційна назва Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA). Можливість її підписання передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Промисловий безвіз – це фактично визнання Євросоюзом відповідності українських промислових товарів. Угода розширить експортні можливості для українського бізнесу.

Зараз українська продукція при потраплянні на ринок Євросоюзу потребує повторної сертифікації. Проте після підписання промислового безвізу ця вимога буде знята.

Спочатку промисловий безвіз може охоплювати кілька секторів промислової продукції (йдеться, зокрема, про низьковольтне електричне обладнання та машини). Згодом він пошириться на інші сектори.

Для укладення угоди ACAA Україна повинна гармонізувати законодавство, системи ринкового нагляду та стандартизації з вимогами Євросоюзу.

У жовтні 2021 року президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна розраховує на підписання угоди про промисловий безвіз з ЄС уже на наступному саміті з Євросоюзом у 2022 році.

А прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповідав, що після підписання з ЄС угоди про спільний авіаційний простір (авіаційного безвізу) Україна планує укласти ще чотири угоди. Йдеться про підписання митного, енергетичного, промислового та цифрового безвізів.