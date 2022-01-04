З 1 січня 2022 року в Україні змінилися реквізити бюджетних рахунків для зарахування надходжень до державного бюджету та реквізити окремих рахунків для зарахування платежів до місцевих бюджетів.

Актуальні реквізити для сплати податків до бюджету у 2022 році можна переглянути на сторінках територіальних органів Державної податкої служби за посиланням.

Українців попередили, що кошти, сплачені на бюджетні рахунки, які діяли до 1 січня 2022 року, не будуть зараховуватися Казначейством до бюджету та повертатимуться платникам для уточнення реквізитів.

Деякі податки в Україні для фізосіб-підприємців залежать від розміру мінімальної зарплати. Оскільки з 1 січня 2022 року вона 6,5 тис. грн, то ставка нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ), яка становить 22%, змінилася.

Тому ЄСВ для фізосіб-підприємців з 1 січня зріс до 1 430 грн (6 500*22%).

Крім того, з 1 січня 2022 року касові апарати для ФОПів потрібні всім підприємцям другої, третьої й четвертої груп спрощеної системи оподаткування для проведення будь-яких розрахункових операцій.

Більше про те, що змінилося з 1 січня 2022 року в Україні – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Державна податкова служба