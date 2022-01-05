Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 5 січня 2022 року.
НБУ встановив курс долара на рівні 27,29 грн/1$, у вівторок американська валюта коштувала 27,27 грн/1$.
Європейська валюта трохи понизилася і наразі становить 30,77 грн/1€, днем раніше євро було 30,92 грн/1€.
Подібне незначне коливання спостерігається і щодо польського злотого та російського рубля.
Курс валют в Україні від НБУ на 14.12:
- $1 – 27,2976 грн;
- €1 – 30,7739 грн;
- 1 польський злотий – 6,7396 грн;
- 10 російських рублів – 3,6241 грн.
Згідно з ухваленим державним бюджетом на 2022 рік, курс долара наступного року зросте. Але він мінімально відрізнятиметься від того, що є зараз.
Так, у головному кошторисі країни закладений середньорічний курс долара 28,6 грн/$1 і 28,7 грн/$1 на кінець року.
Джерело: НБУ
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