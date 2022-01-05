Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 5 січня 2022 року.

НБУ встановив курс долара на рівні 27,29 грн/1$, у вівторок американська валюта коштувала 27,27 грн/1$.

Європейська валюта трохи понизилася і наразі становить 30,77 грн/1€, днем ​​раніше євро було 30,92 грн/1€.

Подібне незначне коливання спостерігається і щодо польського злотого та російського рубля.

Курс валют в Україні від НБУ на 14.12:

$1 – 27,2976 грн;

€1 – 30,7739 грн;

1 польський злотий – 6,7396 грн;

10 російських рублів – 3,6241 грн.

Згідно з ухваленим державним бюджетом на 2022 рік, курс долара наступного року зросте. Але він мінімально відрізнятиметься від того, що є зараз.

Так, у головному кошторисі країни закладений середньорічний курс долара 28,6 грн/$1 і 28,7 грн/$1 на кінець року.

Джерело: НБУ

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