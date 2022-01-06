Протести в Казахстані матимуть вплив на економіку України, адже у неї є контракти на постачання енергоносіїв з цієї країни, проте ситуація некритична.

Таку думку в коментарі Фактам ICTV висловив незалежний експерт, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

Якщо брати контракт на закупівлю енергетичного вугілля, то його транзит ще у листопаді заблокувала Росія, тому Україна налагодила його поставки з інших країн.

– Звісно, події у Казахстані також вплинуть на поставки вугілля. Можуть виникнути проблеми з роботою видобувних підприємств, морських портів та банківської системи. Проте Україна вже налагодила поставки вугілля з інших країн. Тому навіть повна зупинка поставок вугілля з Казахстану не є критичною, – вважає Хмелевський.

Дещо складніша ситуація, за його словами, з поставками скрапленого газу.

– Казахстан постачав в Україну біля третини зрідженого газу, який споживається у нас. Хоча останнім часом поставки були скорочені через зростання попиту на газ у самому Казахстані. Подальше скорочення чи повна зупинка постачання може призвести до дефіциту скрапленого газу в Україні та до зростання цін на нього, – пояснив він.

Водночас суттєвого зростання цін на нафтопродукти Хмелевський не прогнозує, оскільки обсяг імпорту порівняно невеликий, і навіть у випадку повної зупинки поставок з Казахстану їх також замінять поставками з інших країн.

Непроста ситуація, на його думку, може скластися з цінами на електроенергію.

– Казахстан видобуває біля 40% світового видобутку урану. Тому події в Казахстані вже призвели до стрибка цін на уран на світових біржах. Це може вплинути на вартість палива для АЕС, яке купує Україна, а отже, призвести до зростання цін на електроенергію, – вважає експерт.

А от стрибків курсу долара до гривні, на його думку, не варто очікувати, оскільки обсяг торгівлі України з Казахстаном порівняно невеликий – біля $900 млн на рік.

– Тому події в Казахстані не вплинуть на попит та пропозицію валюти в Україні, а отже – і на валютний курс, – підсумував Хмелевський.

Через протести в Казахстані сьогодні, 6 січня, на Лондонській біржі ціни на уран різко підскочили. Спотова вартість концентрату закису-окису урану (проміжний продукт переробки природного урану) зросла майже на 8% – до $45,25 за фунт.

Такий вплив на ринок викликаний тим, що Казахстан є найбільшим світовим виробником урану – на його частку припадає понад 40%.