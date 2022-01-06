Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 6 січня 2022 року.
НБУ встановив курс долара на рівні 27,45 грн/1$, у вівторок американська валюта коштувала 27,29 грн/1$.
Європейська валюта трохи понизилася і наразі становить 31,04 грн/1€, днем раніше євро було 30,77 грн/1€.
Подібне зростання спостерігається і щодо польського злотого, а ось російський рубль подешевшав.
Курс валют в Україні від НБУ на 06.01:
- $1 – 27,4551 грн;
- €1 – 31,0421 грн;
- 1 польський злотий – 6,7983 грн;
- 10 російських рублів – 3,6238 грн.
Згідно з ухваленим державним бюджетом на 2022 рік, курс долара наступного року зросте. Але він мінімально відрізнятиметься від того, що є зараз.
У головному кошторисі країни закладений середньорічний курс долара 28,6 грн/$1 та 28,7 грн/$1 на кінець року.
Джерело: НБУ
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