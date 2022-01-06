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Євро та долар здорожчали: курс валют на 6 січня

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
долар

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 6 січня 2022 року.

НБУ встановив курс долара на рівні 27,45 грн/1$, у вівторок американська валюта коштувала 27,29 грн/1$.

Європейська валюта трохи понизилася і наразі становить 31,04 грн/1€, днем ​​раніше євро було 30,77 грн/1€.

Подібне зростання спостерігається і щодо польського злотого, а ось російський рубль подешевшав.

Курс валют в Україні від НБУ на 06.01:

  • $1 – 27,4551 грн;
  • €1 – 31,0421 грн;
  • 1 польський злотий – 6,7983 грн;
  • 10 російських рублів – 3,6238 грн.

Згідно з ухваленим державним бюджетом на 2022 рік, курс долара наступного року зросте. Але він мінімально відрізнятиметься від того, що є зараз.

У головному кошторисі країни закладений середньорічний курс долара 28,6 грн/$1 та 28,7 грн/$1 на кінець року.

Джерело: НБУ

Фото: Unsplash

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