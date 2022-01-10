Державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП можна здійснити через портал Дія.

Під час замовлення цієї послуги діє аналогічний принцип, як і при реєстрації ФОПа.

Як закрити ФОП в Україні, які документи і довідки потрібні, а також куди треба звертатися, читайте в матеріалі Фактів ICTV.