Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 10 січня 2022 року.

НБУ встановив курс долара на рівні 27,49 грн/1$, у четвер американська валюта коштувала 27,45 грн/1$.

Європейська валюта трохи понизилася і наразі становить 31,10 грн/1€, днем ​​раніше євро було 31,04 грн/1€.

Подібне зростання спостерігається і щодо польського злотого, а ось російський рубль продовжує дешевшати.

Курс валют в Україні від НБУ на 10.01:

$1 – 27,4977 грн;

€1 – 31,1095 грн;

1 польський злотий – 6,8183 грн;

10 російських рублів – 3,6024 грн.

Згідно з ухваленим державним бюджетом на 2022 рік, курс долара наступного року зросте. Але він мінімально відрізнятиметься від того, що є зараз.

У головному кошторисі країни закладений середньорічний курс долара 28,6 грн/$1 та 28,7 грн/$1 на кінець року.

Джерело: НБУ

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