Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 10 січня 2022 року.
НБУ встановив курс долара на рівні 27,49 грн/1$, у четвер американська валюта коштувала 27,45 грн/1$.
Європейська валюта трохи понизилася і наразі становить 31,10 грн/1€, днем раніше євро було 31,04 грн/1€.
Подібне зростання спостерігається і щодо польського злотого, а ось російський рубль продовжує дешевшати.
Курс валют в Україні від НБУ на 10.01:
- $1 – 27,4977 грн;
- €1 – 31,1095 грн;
- 1 польський злотий – 6,8183 грн;
- 10 російських рублів – 3,6024 грн.
Згідно з ухваленим державним бюджетом на 2022 рік, курс долара наступного року зросте. Але він мінімально відрізнятиметься від того, що є зараз.
У головному кошторисі країни закладений середньорічний курс долара 28,6 грн/$1 та 28,7 грн/$1 на кінець року.
Джерело: НБУ
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