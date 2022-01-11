Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 11 січня 2022 року.

НБУ встановив курс долара на рівні 27,49 грн/1$, у понеділок американська валюта коштувала фактично так само.

Європейська валюта трохи підвищилася і наразі становить 31,11 грн/1€, днем ​​раніше євро було 31,10 грн/1€.

Подібне зростання спостерігається і щодо польського злотого та російського рубля.

Курс валют в Україні від НБУ на 11.01:

$1 – 27,4998 грн;

€1 – 31,116 грн;

1 польський злотий – 6,8662 грн;

10 російських рублів – 3,6633 грн.

Згідно з ухваленим державним бюджетом на 2022 рік, курс долара наступного року зросте. Але він мінімально відрізнятиметься від того, що є зараз.

У головному кошторисі країни закладений середньорічний курс долара 28,6 грн/$1 та 28,7 грн/$1 на кінець року.

Джерело: НБУ

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