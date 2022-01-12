В Україні планують підвищити зарплату чиновникам: документ на розгляді

Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) внесло на розгляд уряду проєкт постанови про затвердження розмірів посадових окладів для чиновників на 2022 рік.

Мета цього документу передбачає підвищення рівня заробітних плат державних службовців, що відповідає програмним документам президента, парламенту та уряду.

Відповідно до цього документа, заробітна плата державних службовців з січня цього року збільшиться в середньому на 9,3%.

— Ця підтримка стосується понад 200 тис. осіб, які сумлінно виконують завдання і функції держави, проводять підготовку документів політики, забезпечують реалізацію законів, надають якісні послуги населенню, – йдеться у повідомленні.

У НАДС мотивували необхідність підвищення рівня оплати праці великою кількістю звернень громадян, які претендують на державну службу або працюють в державних органах.

Джерело: НАДС