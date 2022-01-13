Рішення ДБР щодо Більшовика ставить під сумнів весь процес Великої приватизації, – політолог

За словами політолога Віталія Кулика, в обвинувальних формулюваннях Державного бюро розслідувань містяться ознаки дискредитації як авторитетних компаній, які проводять оцінку активів для визначення стартової ціни, так і самого процесу Великої приватизації.

Таку думку політолог висловив у своєму блозі на Censor.net.

– ДБР у своєму релізі називає конкурс Велика приватизація незаконним відчуженням зазначеного заводу з державної власності за заниженою вартістю. Так, може, ДБР не варто перейматися дрібницями, і відразу відкрити кримінальне провадження проти ініціаторів Великої приватизації? Також ДБР повідомляє, що провели якусь експертизу, яка встановила, що звіт про оцінку майна, який використано для визначення вартості акцій заводу, не відповідає вимогам законодавства. Ще один хід конем від економістів в погонах. Вони викрили міжнародну аудиторську компанію KPMG, яка підготувала конкурс, – пише політолог.

За його словами, це не вперше, коли правоохоронці мають претензії щодо успішно проведених конкурсів.

Так, ДБР відкрило справу і щодо факту продажу готелю Дніпро – через те, що інвестор привів кредитні кошти з банку.

– Дивна картина: що не продаси – все погано. Так чи варто було затівати Велику приватизацію, якщо не лише продати нічого путньо не можуть, так ще й старі активи намагаються віджати? Може, кожен приватизаційний конкурс буде супроводжувати товариш полковник з ДБР, який буде визначати ціну і розповідати, як треба приватизувати, в ручному режимі? Півмільярдний борг перед колективом Більшовика, який за умовами конкурсу повинен заплатити інвестор – його заплатить ДБР? – зазначив Віталій Кулик.

За його словами, те, що відбувається навколо заводу, відлякує потенційних інвесторів і ставить під сумнів подальшу програму Велика приватизація.

– Кожен інвестор повинен розуміти, що після перемоги на конкурсі його чекають “качелі” з АМКУ, а потім акції активу, за які він заплатив, чи рахунки будуть арештовані. Дійсно, чому в Україну не йдуть іноземні інвестори? Бо у нас відсутні прозорі і чіткі правила. Гарантії, що не відіжмуть назад, що вкладені гроші – в безпеці. Поки цього не буде, доти інвест-няні в Україні будуть у погонах, а іноземні інвестори обходитимуть країну десятою дорогою, – підсумував Віталій Кулик.

Як повідомлялося, 11 січня суд на вимогу ДБР заарештував акції Першого київського машинобудівного заводу (колишній Більшовик).

У Бюро пояснюють, що акції заводу є речовим доказом у розслідуванні справи проти керівництва Фонду держмайна, яке нібито встановило занижену стартову вартість об’єкту.

Приватизація Більшовика відбулася 27 жовтня 2021 року, актив за 1,4 млрд грн придбав консорціум інвесторів у складі компаній UDP та А Девелопмент.

Це перший крупний державний об’єкт за 16 років, який вдалося приватизувати, з моменту продажу меткомбінату Криворіжсталь.

Фото: Фонд держмайна