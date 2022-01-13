Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 13 січня 2022 року.
НБУ встановив курс долара на рівні 27,70 грн/1$, у середу американська валюта коштувала 27,50 грн/1$.
Європейська валюта теж трохи підвищилася і наразі становить 31,47 грн/1€, днем раніше євро було 31,17 грн/1€.
Подібне зростання спостерігається і щодо польського злотого та російського рубля.
Курс валют в Україні від НБУ на 13.01:
- $1 – 27,7073 грн;
- €1 – 31,4796 грн;
- 1 польський злотий – 6,9412 грн;
- 10 російських рублів – 3,7182 грн.
Згідно з ухваленим державним бюджетом на 2022 рік, курс долара наступного року зросте. Але він мінімально відрізнятиметься від того, що є зараз.
У головному кошторисі країни закладений середньорічний курс долара 28,6 грн/$1 та 28,7 грн/$1 на кінець року.
Джерело: НБУ
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