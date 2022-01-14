Приватизація Більшовика – рідкісний для Києва приклад проведення прозорого конкурсу, – Непосєдов

Арешт акцій заводу Більшовик, який наклав суд за клопотанням ДБР – черговий сигнал для інвесторів, що не варто вкладати гроші в Україну.

Таку думку висловив президент компанії UTG Вадим Непосєдов.

– Я думаю, це зайва нагода замислитися над інвестуванням в Україну. На мою думку, цього інвестування немає, воно зупинилося 10 років тому. Кожен подібний сигнал – це привід почекати, і сюди інвестиції не вкладати, – переконаний експерт.

Вадим Непосєдов підкреслив, що приватизація Більшовика стала одним із небагатьох прозорих кейсів, з яких варто брати приклад. Незважаючи на це, правоохоронці вирішили ще раз перевірити результати аукціону.

– Очевидно, що це резонансна подія, рідкісна на карті Києва, коли відбувається прозорий, відкритий конкурс, компанія купує об’єкт нерухомості. Це така рідкість для Києва, коли столичній громаді показується, як це має робитися правильно. Провела одна компанія чесно, однак їх вирішили перевіряти ще раз, – заявив Непоседов.

На його думку, держава стала репресивним органом, який олігархи використовують проти бізнес-конкурентів.

– У чиємусь інтересі створені органи, які використовуються проти бізнесу. Тепер треба розібратися, хто за яким органом стоїть, і хто проти кого грає. Питання – не в нерухомості, питання у країні. Ми живемо у країні, де органи використовуються тими, хто їх створює, а їх створюють партії та ради різних рівнів, що спонсоруються олігархами, – переконаний експерт.

Як повідомлялося, суд за клопотанням ДБР заарештував акції Першого Київського машинобудівного заводу (колишній Більшовик).

У Держбюро розслідувань заявили, що вони є речовим доказом у розслідуванні справи про нібито занижену стартову вартість заводу.

Аукціон із продажу Більшовика відбувся 27 жовтня 2021 року. Актив за 1,4 млрд грн придбав консорціум інвесторів у складі компаній А Девелопмент та UDP.

Також в межах інвестиційних зобов’язань переможець торгів повинен покрити борги заводу на суму близько 800 млн грн.