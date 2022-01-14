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Євро здорожчав ще на 31 копійку: курс валют на 14 січня

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
валюта

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 14 січня 2022 року.

НБУ встановив курс долара на рівні 27,73 грн/1$, у середу американська валюта коштувала 27,70 грн/1$.

Європейська валюта теж підвищилася і наразі становить 31,78 грн/1€, днем ​​раніше євро було 31,47 грн/1€.

Подібне зростання спостерігається і щодо польського злотого, а ось російський рубль здешевшав.

Курс валют в Україні від НБУ на 14.01:

  • $1 – 27,7372 грн;
  • €1 – 31,7813 грн;
  • 1 польський злотий – 7,0089 грн;
  • 10 російських рублів – 3,6696 грн.

Згідно з ухваленим державним бюджетом на 2022 рік, курс долара наступного року зросте. Але він мінімально відрізнятиметься від того, що є зараз.

У головному кошторисі країни закладений середньорічний курс долара 28,6 грн/$1 та 28,7 грн/$1 на кінець року.

Джерело: НБУ

Фото: Pexels

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