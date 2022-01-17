Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 17 січня 2022 року.
НБУ встановив курс долара на рівні 27,95 грн/1$, у середу американська валюта коштувала 27,73 грн/1$.
Європейська валюта теж підвищилася і наразі становить 31,98 грн/1€, у п’ятницю євро було 31,78 грн/1€.
Подібне зростання спостерігається і щодо польського злотого, а ось російський рубль знову здешевшав.
Курс валют в Україні від НБУ на 17.01:
- $1 – 27,9514 грн;
- €1 – 31,989 грн;
- 1 польський злотий – 7,0483 грн;
- 10 російських рублів – 3,6434 грн.
Згідно з ухваленим державним бюджетом на 2022 рік, курс долара наступного року зросте. Але він мінімально відрізнятиметься від того, що є зараз.
У головному кошторисі країни закладений середньорічний курс долара 28,6 грн/$1 та 28,7 грн/$1 на кінець року.
Джерело: НБУ
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