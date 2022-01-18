До закону про РРО найближчим часом внесуть поправки – Мінекономіки

Найближчим часом в Україні планують ухвалити законопроєкт із поправками до законодавства щодо роботи з реєстраторами розрахункових операцій (РРО).

Про це під час пресконфренції повідомив заступник міністра економіки Ігор Дядюра. За його словами, до нової редакції повинні внести поправку щодо звільнення підприємців від штрафів за деякі порушення.

– Я чув про ініціативу Данила Гетманцева, яка полягає у тому, що тих, хто встановить РРО до 1 лютого, частково звільнять від штрафів. Від деяких штрафів – наскільки я розумію, до порушень пропонується не прискіпуватися. Однак це зовсім не означає, що фіскальний чек можна не видавати, – пояснив він.

Загалом законопроєкт покликаний усунути чинні неточності під час роботи з РРО. Зокрема, документ має зобов’язати усі платіжні системи видавати за встановленою формою фіскальні чеки.

Із 1 січня 2022 року всі фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп, повинні використовувати касові апарати – реєстратори розрахункових операцій (РРО) чи програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО).

Як обрати та підключити касовий апарат – читайте у нашому матеріалі.