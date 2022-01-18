У Державній податковій службі України пояснили який документ вважається розрахунковим.

Так, за їх даними, визначення розрахункового документа зафіксовано у другій статті Закону України № 265/95 Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг із змінами та доповненнями.

Там зазначено, що розрахунковим є той документ, у якого встановлена ​​форма та зміст, що підтверджують факт продажу чи повернення власникам електронних платіжних засобів товарів, послуг, операцій із видачі грошей у готівковій формі.

Також цей документ підтверджує торгівлю готівковими валютними цінностями.

Розрахунковий документ може бути створений як в паперовій, так і в електронній формі.

Він реєструється в установленому порядку реєстратором розрахункових операцій (РРО), програмним РРО або може бути заповнений вручну.

Вимоги до змісту розрахункових документів

Вимоги до змісту розрахункових документів встановлені у спеціальному Положенні.

Там визначено обов’язкові реквізити, які необхідно вказувати у розрахункових документах, і у разі відсутності яких або недотримання сфери призначення, цей документ більше не вважається розрахунковим.

Джерело: ДПС

Фото: ДПС