У готелі Mercure відчиняє двері найбільше казино української столиці – FAVBET Сasino

У MERCURE Kyiv Congress Hotel (Київ, вул. В. Гетьмана, 6) розпочало свою роботу найбільше казино столиці – FAVBET Сasino.

Ліцензований гральний заклад – це новий проєкт групи компаній FAVBET. Ліцензія видана ТОВ Фаворит казіно компані вартістю 72 млн грн.

FAVBET Сasino позиціонує себе як територію розваг, де, окрім захопливої гри, можна послухати живу музику, смачно поїсти в ресторані та взяти участь в іграх із цінними призами.

Особливістю закладу є доступні ціни. Ставка на рулетці – від 1 гральної одиниці, на картковому столі – від 10 гральних одиниць і від 0,5 гральних одиниць на слотах (гральна одиниця умовно прирівнюється до одного долара США).

У новому казино п’ять комфортних залів: основний зал із живою грою та автоматами, три комфортні VIP-зали та зал слот-автоматів зі сценою для шоу, великим контактним баром і рестораном для відвідувачів казино.

Усього в закладі буде передбачено 21 стіл для живої гри (рулетка, блекджек, різні види покеру, бакара) і 146 гральних автоматів від найкращих світових виробників – iGT, EGT і NOVOMATIC.

Загальна площа казино становить 1710,2 кв. м — це найбільше казино Києва та друге за величиною в Україні. Заклад може приймати понад 500 відвідувачів на добу.

Для гостей з інших країн та міст України казино надасть цілодобовий консьєрж-сервіс, трансфер, поселення та розважальну програму.

До меню ресторану входять популярні страви середземноморської, української та азійської кухні.

У ресторані FAVBET Сasino подають неми з качкою або креветками, бургер із мармуровою яловичиною, суп Боліто Місто, гедза з різноманітними начинками, Вітелло Тоннато та всі відомі хіти української кухні.

Казино обмежить людей із залежністю від азартних ігор: впроваджено систему верифікації гостей, а також перевірятимуть реєстр лудоманів (фізичних осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів).

Станом на сьогодні в закладі працює близько 300 осіб.

– Відродження в Україні такої особливої сфери дозвілля як казино – це, безумовно, хороша новина для країни. За останній рік опубліковано багато матеріалів про те, чому ця сфера позитивно впливає на державний бюджет: нові робочі місця, надходження до бюджету від податків, розвиток туристичного напряму, і, відповідно, додаткові надходження для індустрії розваг – ресторанів, клубів, готелів тощо, – прокоментував генеральний менеджер FAVBET Сasino Валерій Музиченко.

Валерій Музиченко додав, що відкриття четвертого казино в Києві мотивуватиме всіх учасників бути більш конкурентоспроможними та підвищувати якість послуг.

Маршрут до закладу: з боку вул. В. Гетьмана – 1 поверх Cosmo Multimall або через третій поверх MERCURE Kyiv Congress Hotel.

Адреса FAVBET Сasino:

Київ, вул. Вадима Гетьмана, 6

ТЦ Cosmo Multimall (колишній ТЦ Більшовик)

+38(096)0838300

info@favbetcasino.com.ua

www.favbetcasino.com.ua