Фінансист Андрій Волков розповів, як ProZorro вплинуло на ринок проблемних активів – ЗМІ

За три роки роботи майданчика ProZorro.Продажі портфель активів Групи компаній Інвестохіллс Андрія Волкова досяг майже 100 млрд грн.

Якщо порівнювати з банківським ринком, цей показник відповідає фінустановам з топ-10.

Про це фінансист розповів порталу Фокус, який описав історію успіху цієї групи компаній.

За словами Волкова, після запуску онлайн-майданчика ProZorro.Продажі ситуація на ринку проблемних активів кардинально змінилася, що стало справжнім проривом.

– Реалізація активів проблемних банків на онлайн-майданчику зробила ринок npl прозорим і доступним. Завдяки цьому торгами зацікавилися великі інвестори з великими фінансовими ресурсами і суми угод помітно збільшилися, – пояснив фінансист.

Як зазначив Волков, до цього ФГВФО також намагався якось реалізовувати проблемні активи банків-банкрутів, але цьому заважала тотальна корупція.

– Проблема полягала в тому, що надійних інструментів, що дозволяють проводити аукціони з проблемними активами прозоро і чесно, тоді ще не було. Спроби працювати через акредитовані Фондом біржі себе не виправдали-через тотальну корупцію, як на цих біржах, так і серед співробітників ФГВФО, які відповідали за реалізацію проблемних боргів. А вихід на поле онлайн-торгів був довгим і тернистим, – згадує Андрій Волков.

Він також додав, що завдяки роботі ProZorro.Продажі Інвестохіллс вдалося укласти найбільшу угоду з проблемними активами 2018-2019 років.

Це була покупка компанією пулу кредитів Дельта банку, Надра Банку, і банку Фінанси і Кредит за 849,4 млн грн. Крім того, Волков навів у приклад портфель кредитів банку Форум, який Інвестохіллс придбала за $4,5 млн.

Фото: Інвестохіллс