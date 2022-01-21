Група Інвестохіллс Андрія Волкова планує розширити сфери інвестування – ЗМІ

Група компаній Інвестохіллс Андрія Волкова продовжує активно шукати нові ніші для інвестицій, у тому числі вивчає ринок боргів у газовій сфері, збирається брати участь у купівлі боргів державних банків, а також у приватизації підприємств.

Про це Андрій Волков згадав, розповідаючи історію успіху групи виданню Фокус.

Бізнесмен зазначив, що групу компаній не лякає той факт, що ФГВФО поступово позбавляється від спадщини банкопаду 2014-2015 років і незабаром пропозиція на ринку вичерпається, оскільки є багато нових можливостей.

Фінансист також розповів, що в 2000 році Інвестохіллс створила Міжнародний фонд Інвестохіллс Хеліантус, який в кінці 2021 року залучив в український ринок проблемної заборгованості кілька десятків мільйонів зарубіжних інвестицій.

Йдеться про продаж ФК Інвестохіллс-Веста, яка входить до групи Інвестохіллс, практично всього свого портфеля проблемної заборгованості двом великим спеціалізованим інвестфондам — Emso Group (Великобританія, США) і APartners Capital Group (Італія, Мальта).

Портфель проблемних активів, який знаходиться під управлінням даних міжнародних фондів, — близько $10 млрд.

В Україні ж вони купили пул проблемних боргів банків: Форум, Діамантбанк, ВТБ, Фідобанк, Дельта Банк та ін.

Ця операція з продажу портфеля проблемних активів іноземним інвесторам виявилася найбільшою на ринку NPL в минулому році.

Надалі Інвестохіллс Хеліантус планує залучати в Україну зарубіжні інвестиції. Плани фонду – залучити в країну близько $100 млн.

Фото: Інвестохіллс