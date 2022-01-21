Укравтодор розповів, як справи про начебто непрозорість використання коштів на дороги розвиваються у судах

За результатами моніторингу, проведеного Державною аудиторською службою України щодо використання коштів, виділених Укравтодору з Фонду боротьби з Covid-19, за 122 закупівлями у ДАСУ виникли підозри щодо їхньої прозорості.
Водночас, як пояснили в Укравтодорі, переважна більшість претензій мала формальний характер.
У підсумку 97 закупівель вже оскаржені у судах. Наразі на користь Служб вже прийнято 62 судових рішення, а на користь ДАСУ — всього одне рішення.
– Зауваження стосуються випадків, коли, наприклад, не вказано адресу замовника чи не вказано мову формування пропозиції. Такі формальні порушення не впливають на саму процедуру закупівлі та її результати.
У висновку 99% судових рішень щодо оскарження моніторингів прийнято на користь замовників, – розповів перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.
Цю інформацію Укравтодор оприлюднив на тлі матеріалів, що з’явилися у ЗМІ, в яких стверджувалося, що при використанні коштів ковідного фонду нібито мали місце численні порушення.
– Цифри ймовірних встановлених порушень під час проведення закупівель Укравтодору, на які посилаються у ЗМІ, не мають свого підтвердження ані в офіційному опублікованому звіті Державної аудиторської служби, ані офіційному листі цієї служби до Укравтодору щодо результатів перевірки (від 21.05.2021), – йдеться у публікації дорожнього відомства.
Більше того, як пише Укравтодор, у висновку ДАСУ йдеться, що кошти Фонду боротьби з Covid-19 використані за цільовим призначенням та з дотриманням вимог чинного законодавства.
Серед конструктивних рекомендацій ДАСУ Укравтодор виокремив необхідність впровадження незалежного технічного нагляду та удосконалення системи контролю на всіх етапах реалізації інфраструктурних проєктів.
Ці рекомендації ДАСУ збігаються з політикою самого Укравтодору, який протягом останніх двох років уже застосовує незалежний технагляд на ключових об’єктах та зробив обов’язковою експертизу проєктів.
– Говорити про мільярдні втрати бюджету, як це подають у деяких онлайн-виданнях, некоректно. Усі кошти з Фонду використано за цільовим призначенням та з дотриманням вимог чинного законодавства — про що і зазначається у звіті, – зауважують в Укравтодорі.