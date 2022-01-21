Укравтодор розповів, як справи про начебто непрозорість використання коштів на дороги розвиваються у судах

За результатами моніторингу, проведеного Державною аудиторською службою України щодо використання коштів, виділених Укравтодору з Фонду боротьби з Covid-19, за 122 закупівлями у ДАСУ виникли підозри щодо їхньої прозорості.

Водночас, як пояснили в Укравтодорі, переважна більшість претензій мала формальний характер.

У підсумку 97 закупівель вже оскаржені у судах. Наразі на користь Служб вже прийнято 62 судових рішення, а на користь ДАСУ — всього одне рішення.

– Зауваження стосуються випадків, коли, наприклад, не вказано адресу замовника чи не вказано мову формування пропозиції. Такі формальні порушення не впливають на саму процедуру закупівлі та її результати. У висновку 99% судових рішень щодо оскарження моніторингів прийнято на користь замовників, – розповів перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

Цю інформацію Укравтодор оприлюднив на тлі матеріалів, що з’явилися у ЗМІ, в яких стверджувалося, що при використанні коштів ковідного фонду нібито мали місце численні порушення.

– Цифри ймовірних встановлених порушень під час проведення закупівель Укравтодору, на які посилаються у ЗМІ, не мають свого підтвердження ані в офіційному опублікованому звіті Державної аудиторської служби, ані офіційному листі цієї служби до Укравтодору щодо результатів перевірки (від 21.05.2021), – йдеться у публікації дорожнього відомства.

Більше того, як пише Укравтодор, у висновку ДАСУ йдеться, що кошти Фонду боротьби з Covid-19 використані за цільовим призначенням та з дотриманням вимог чинного законодавства.

Серед конструктивних рекомендацій ДАСУ Укравтодор виокремив необхідність впровадження незалежного технічного нагляду та удосконалення системи контролю на всіх етапах реалізації інфраструктурних проєктів.

Ці рекомендації ДАСУ збігаються з політикою самого Укравтодору, який протягом останніх двох років уже застосовує незалежний технагляд на ключових об’єктах та зробив обов’язковою експертизу проєктів.