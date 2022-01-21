21 січня Національний банк України знову знизив курс євро й долара до гривні.
Євро в п’ятницю здешевшало майже на вісім копійок до 32,11 грн/1€.
Після кількатижневого зростання долар також дешевшає другий день поспіль.
Американська валюта так само, як і європейська, знизилась у ціні на вісім копійок. В останній робочий день тижня Нацбанк встановив курс 28,32 грн/1$.
Польський злотий 21 січня коштує на дві копійки менше – 7,10 грн, а російський рубль – майже на чотири.
Курс валют в Україні від НБУ на 21.01:
- $1 – 28,32 грн;
- €1 – 32,11 грн;
- 1 польський злотий – 7,10 грн;
- 10 російських рублів – 3,7 грн.
20 січня голова НБУ Кирило Шевченко повідомив про погіршення прогнозу зростання реального ВВП України на 2022 рік із 3,8% до 3,4%.
Підтримуватимуть економіку споживчий попит та все ще сприятливі умови торгівлі.
У 2023-2024 роках, на переконання очільника Нацбанку, зростання реального ВВП прискориться до близько 4% на рік.
Відбутися це має на тлі стабілізації геополітичної ситуації протягом 2022 року та остаточне вичерпання негативних ефектів пандемії коронавірусу.