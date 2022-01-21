21 січня Національний банк України знову знизив курс євро й долара до гривні.

Євро в п’ятницю здешевшало майже на вісім копійок до 32,11 грн/1€.

Після кількатижневого зростання долар також дешевшає другий день поспіль.

Американська валюта так само, як і європейська, знизилась у ціні на вісім копійок. В останній робочий день тижня Нацбанк встановив курс 28,32 грн/1$.

Польський злотий 21 січня коштує на дві копійки менше – 7,10 грн, а російський рубль – майже на чотири.

Курс валют в Україні від НБУ на 21.01:

$1 – 28,32 грн;

€1 – 32,11 грн;

1 польський злотий – 7,10 грн;

10 російських рублів – 3,7 грн.

20 січня голова НБУ Кирило Шевченко повідомив про погіршення прогнозу зростання реального ВВП України на 2022 рік із 3,8% до 3,4%.

Підтримуватимуть економіку споживчий попит та все ще сприятливі умови торгівлі.

У 2023-2024 роках, на переконання очільника Нацбанку, зростання реального ВВП прискориться до близько 4% на рік.

Відбутися це має на тлі стабілізації геополітичної ситуації протягом 2022 року та остаточне вичерпання негативних ефектів пандемії коронавірусу.