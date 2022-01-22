У мобільному додатку Дія з’явилася можливість подання річної декларації фізичним особам-підприємцям 1, 2 або 3 груп. Щоб надіслати звітність за 2021 рік до податкової служби, достатньо зробити декілька кліків.

Міністерство цифрової трансформації України оприлюднило інструкцію з поясненням. Відтепер ФОП можуть подати звіт без черг та паперів.

Як подати декларацію ФОПам 1 та 2 груп

У мобільному застосунку Дія необхідно обрати пункт Послуги, натиснути на Податки ФОП та обрати Декларації. Вкажіть у відповідних полях суму доходу за рік та свої контактні дані.

Додаток самостійно заповнить інформацію про єдиний податок (ЄП) та єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Вам залишиться лише перевірити достовірність даних та підписати декларацію за допомогою електронного підпису.

Як надіслати звітність ФОПам 3 групи

Оберіть у мобільному додатку Дія пункт Послуги, натисніть на Податки ФОП та Декларації. Зазначте суму доходу лише за четвертий квартал.

Застосунок самостійно зробить запит до податкової служби на звітність за інші квартали та підтягне суму задекларованого доходу за дев’ять місяців.

Інформація про єдиний соціальний внесок (ЄСВ) та сума податку до сплати вирахуються автоматично. Перевірте достовірність всіх даних та за необхідності відредагуйте. Затвердіть документ електронним підписом.

Всю інформацію у річній декларації можна відредагувати. Під кнопкою Підписати та надіслати є можливість завантажити PDF-файл із попередньою версією звітності, щоб перевірити всі дані та суми.

Послугу розробило Міністерство цифрової трансформації України спільно з Державною податковою службою України за підтримки програми EGAP.

Джерело: Мінцифри

Фото: Мінцифри