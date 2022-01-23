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В Ощадбанку пояснили, хто може залишитися без виплат у квітні

Юля Захарченко редакторка стрічки
ощадбанк

Ощадбанк продовжив термін дії старих пластикових банківських карток для пенсіонерів-переселенців з Донецька та Луганська до 31 березня 2022 року включно.

Керівниця Донецького обласного управління Ощадбанку Світлана Івенко заявила, що рішення про продовження дії цих карток ухвалили востаннє.

– Сьогодні кінцева дата – 31 березня 2022 року. Ще раз закликаю людей звернутися до відділень Ощадбанку, – повідомила вона.

Івенко нагадала, що протягом двох років після початку пандемії коронавірусу Ощадбанк штучно продовжував термін дії банківських карток.

– Ці дії були винятковим рішенням, щоб дати можливість жителям ОРДЛО встигнути до нас звернутися. Вже було два роки, щоби отримати картки, – додала вона.

Рішення про продовження дії карток ухвалили через продовження адаптивного карантину. Іваненко наголосила, що Ощадбанк востаннє йде на поступки, оскільки картки планували заблокувати з 1 січня 2022 року.

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Джерело: Радіо Свобода

Фото: Dreamstime

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