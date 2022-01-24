€1,2 млрд від Єврокомісії: на що Україна витратить гроші

У Єврокомісії 24 січня оголосили про виділення Україні додаткових ресурсів фінансової підтримки шляхом започаткування нової програми макрофінансової допомоги у розмірі €1,2 млрд. Перший транш – €600 млн. Ці кошти спрямують на підтримання фінансової стабільності країни, пояснили у Мінфіні.

Проте рішення ЄК ще мають підтримати Рада Євросоюзу та Європарламент.

– Ми вдячні партнерам із Європейського Союзу за підтримку України, що допоможе забезпечити макрофінансову стабільність. Рішення про старт нової програми макрофінансової допомоги ЄС є черговим свідченням високого рівня стратегічного партнерства, а також довіри до нашої країни та ефективної співпраці протягом останніх років, – наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

За даними Мінфіну, у 2022 році Євросоюз також має надати додаткові ресурси на суму €120 млн для підтримки реформ та державної політики у ключових сферах.

Наприкінці жовтня 2021 року Україна отримала від ЄС другий транш у рамках п’ятої програми макрофінансової допомоги номінальним обсягом €600 млн.

Загальна сума допомоги у рамках реалізації цієї програми протягом 2014 – 2021 років сягнула більше €5 млрд.

Джерело: Мінфін