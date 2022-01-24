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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

€1,2 млрд від Єврокомісії: на що Україна витратить гроші

Валентина Летяк редакторка стрічки
евро, евросоюз, банкнота, євро, євросоюз

У Єврокомісії 24 січня оголосили про виділення Україні додаткових ресурсів фінансової підтримки шляхом започаткування нової програми макрофінансової допомоги у розмірі €1,2 млрд. Перший транш – €600 млн. Ці кошти спрямують на підтримання фінансової стабільності країни, пояснили у Мінфіні.

Проте рішення ЄК ще мають підтримати Рада Євросоюзу та Європарламент.

– Ми вдячні партнерам із Європейського Союзу за підтримку України, що допоможе забезпечити макрофінансову стабільність. Рішення про старт нової програми макрофінансової допомоги ЄС є черговим свідченням високого рівня стратегічного партнерства, а також довіри до нашої країни та ефективної співпраці протягом останніх років, – наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

За даними Мінфіну, у 2022 році Євросоюз також має надати додаткові ресурси на суму €120 млн для підтримки реформ та державної політики у ключових сферах.

Наприкінці жовтня 2021 року Україна отримала від ЄС другий транш у рамках п’ятої програми макрофінансової допомоги номінальним обсягом €600 млн.

Загальна сума допомоги у рамках реалізації цієї програми протягом 2014 – 2021 років сягнула більше €5 млрд.

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Єврокомісія виділить Україні допомогу у розмірі €1,2 млрд

Джерело: Мінфін

Фото: Depositphotos

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