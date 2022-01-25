Digital Start Day: які спеціальності та навички в digital будуть затребувані у 2022 році

27 січня зберемося на безкоштовній онлайн-конференції Digital Start Day, щоб поговорити про перспективи роботи в digital-сфері, різноманітність та особливості професій і, звичайно, про те, де шукати роботу і скільки може заробляти топовий спеціаліст у галузі.

Дізнайтеся про всі перспективи digital — тонкощі роботи, лайфхаки з планування часу та завдань, практичні рекомендації для проєктів.

На конференції ви:

зрозумієте, як визначити собі сферу, в якій будете прагнути зростати, працювати і отримувати дохід;

дізнаєтеся, чому потрібно навчитися для того, щоб освоїти нову професію;

почуєте, які digital-професії будуть затребувані та популярні у 2022 році;

дізнаєтеся, чим займаються різні фахівці в digital: хто такі таргетологи, інтернет-маркетологи, SEO-, PPC- та SMM-фахівці, email-маркетологи та веб-аналітики;

дізнаєтесь, які плюси та мінуси професій;

який середній термін пошуку роботи;

як і на що вплинув Covid-19 у питаннях пошуку роботи.

Ця інформація буде корисною:

студентам , які закінчують навчання та визначаються з майбутньою професією;

маркетологам , які хочуть перекваліфікуватися на digital-фахівця;

, які хочуть перекваліфікуватися на digital-фахівця; тим, хто планує та хоче освоїти digital-сферу, але не знають, яка спеціальність підійде під досвід та цілі.

Кожен учасник безкоштовно отримає:

своє місце на онлайн-конференції;

можливість поставити запитання у прямому ефірі;

запис онлайн-заходу та всі презентації спікерів;

подарунки від партнерів;

сертифікат на 1000 грн для навчання на курсах WPE.

Реєструйтеся та отримуйте посилання на захід у день конференції. Дивіться там, де зручно, і тоді, коли зручно. Навіть частинами в записі, якщо не встигаєте переглянути онлайн все і відразу.

Digital Start Day – це коли за один день отримуєш концентрат інформації про всі digital-спеціальності. Це коли розумієш, яка з них точно вам підійде. Коли знаєш, куди рухатись далі, і на що можна розраховувати.

Поспішай зайняти своє місце!

Організатори: WebPromoExperts, Webpromo

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