Нафтогаз шукає партнерів, щоб збільшити видобуток на 35 виснажених родовищах

Старі газові родовища в Східній і Центральній Україні можуть отримати друге дихання.

Дочірня компанія НАК Нафтогаз України – Укргазвидобування – розпочала другий етап із залучення партнерів для збільшення видобутку газу на виснажених родовищах у форматі РЕС (Product Enhancement Contracts / контракти зі збільшення видобутку).

Деталі нового проекту потенційним партнерам-українським та міжнародним компаніям-презентували 25 січня в Києві. До заходу долучилися близько 100 представників 40 компаній з 10 країн.

Укргазвидобування запропонувало інвесторам 35 родовищ у Східній і Центральній Україні (Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька та Луганська області).

Усі ці родовища згрупували в чотири кластери. По кожному з кластерів розраховують укласти по угоді.

Формат контрактів зі збільшення видобутку передбачає, що партнери залучатимуть інвестиції та управлятимуть переданими їм родовищами.

За свої послуги компанії-партнери отримуватимуть оплату в залежності від тарифів для різного типу діяльності: базовий видобуток, видобуток від операцій інтенсифікації на наявних свердловинах та видобуток з нових свердловин.

Що більше компанії зможуть понаднормово видобути зі старих родовищ – то більше зароблять. А держава отримає більше газу внутрішнього видобутку.

Таким чином стабілізація та збільшення видобутку вуглеводнів на виснажених родовищах відбуватиметься на вигідних для обох сторін умовах.

Які саме компанії допоможуть збільшити видобуток на цих 35 родовищах, визначать на конкурсних умовах. Укргазвидобування чекає заявок від зацікавлених партнерів.

Новий формат співпраці вже підтвердив свою ефективність у рамках пілотного проекту на 13 родовищах у Західній Україні. Тепер цей успішний досвід спробують повторити й на інших ділянках.

– Нафтогаз відкритий для партнерств у нових проектах, націлених на зміцнення енергонезалежності України. Ми вже маємо позитивний досвід співпраці у форматі PEC на 13-ти родовищах Західної України. Там протягом року наш партнер Expert Petroleum забезпечив зростання базового видобутку за рахунок операцій з інтенсифікації та реконструкції наземної інфраструктури. Тож ми масштабуємо отриманий досвід на Східну та Центральну Україну, – зазначив головний виконавчий директор Нафтогазу Маврікій Калугін.

Як пояснюють у Нафтогазі, залучення партнерів для реалізації виробничих планів на 35 родовищах дасть змогу національній компанії вивільнити ресурси та сфокусувати зусилля на пріоритетних проектах, зокрема – нових перспективних родовищах із значними запасами палива.

Джерело: Нафтогаз