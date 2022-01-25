Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №4278, яким повернула право українців отримувати без оподаткування замовлення із закордонних інтернет-магазинів на суму до €150.

Відповідне рішення підтримали 274 народних депутати. Раніше українці могли отримувати без оподаткування замовлення на суму до €100.

Особою, відповідальною за нарахування та сплату до бюджету податку у разі ввезення товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, є оператор поштового зв’язку, експрес-перевізник, якщо він декларує такі товари шляхом подання реєстрів міжнародних поштових та експрес-відправлень.

Також документ встановлює можливість відтермінувати сплату податку на додану вартість у разі потреби на 30 днів з дати оформлення тимчасового реєстру.

З липня 2019 року в Україні для ввезення посилок з-за кордону діяло правило €100. Тому якщо вартість товарів сумарно перевищувала €100, то одержувач зобов’язаний був сплатити податок на додану вартість.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року Нова пошта збільшила тарифи на доставку посилок та вантажів Україною. Зокрема, за доставку вантажів містом та у передмісті тариф залежатиме від ваги посилки: маленька — до 2 кг, середня — до 10 кг і велика — до 30 кг.

Водночас, вартість посилок популярних габаритів зробили доступнішою.