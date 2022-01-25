Як ФОПам подати річну декларацію в Дії – покрокова інструкція

У січні для фізосіб-підприємців стала доступною ще одна послуга у додатку Дія. Тепер ФОПи 1-3 груп можуть подавати річну декларацію онлайн.

Процедура безкоштовна і займає всього кілька хвилин. Але податкову декларацію платника єдиного податку можуть подати через додадок Дія фізичні особи-підприємці 1-3 груп, які не мають:

найманих працівників;

не є платниками ПДВ;

не змінювали групу оподаткування з початку 2021 року;

не перебувають у процесі припинення підприємницької діяльності.

Як фізичним особам-підприємцям подати декларацію в Дії – читайте у нашій інструкції.