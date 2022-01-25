Як ФОПам подати річну декларацію в Дії – покрокова інструкція

Крок 1. Заходимо у додаток Дія
У додатку Дія підприємцю потрібно зайти в розділ Послуги і обрати Податки ФОП, після чого натиснути на опцію Декларації.
Крок 2. Вказуємо необхідні дані
На цьому етапі підприємець повинен ввести суму доходу за рік і вказати контактні дані. Дія автоматично заповнить дані про Єдиний податок (ЄП) та Єдиний соціальний внесок (ЄСВ).
Крок 3. Перевіряємо інформацію
Усі дані та суми в декларації редагуються. Тому краще зайвий раз уважно перевірити їх та виправити, якщо знайдете помилку.
Внизу, під кнопкою Підписати та надіслати, можна завантажити PDF-файл із попередньою версією, щоб перевірити заповнені поля.
Крок 4. Підписуємо декларацію
Декларацію потрібно підписати за допомогою Дія.Підпис.
Крок 5. Чекаємо на повідомлення про статус декларації
Повідомлення про статус обробки декларації надішлють на електронну адресу. Воно також буде доступним у розділі Зверніть увагу в кабінеті громадянина на порталі Дія.
Примітка*. Для ФОПів 3 групи вказуємо суму доходу лише за четвертий квартал
Якщо ви подаєте річну декларацію як ФОП 3 групи, то у додатку Дія так само у розділі Послуги потрібно обрати розділ Податки ФОП і натиснути на опцію Декларації.
Але зверніть увагу, що декларація заповнюється за принципом всіх попередніх періодів, тому потрібно внести суму доходу лише за четвертий квартал.
Після цього Дія зробить запит до Податкової служби на декларацію за три квартали і підтягне суму задекларованого доходу за дев’ять місяців.
Загальна сума доходу рахується шляхом додавання суми задекларованого за дев’ять місяців доходу та вказаного доходу за четвертий квартал.
Після того, як ви введете контактні дані, сума податку до сплати сформується автоматично, а дані про Єдиний соціальний внесок заповнить Дія.
Після перевірки усіх даних та сум декларацію можна підписувати за допомогою Дія.Підпис.