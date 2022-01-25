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Вікторія Гірко |
Як ФОПам подати річну декларацію в Дії – покрокова інструкція

Як ФОПам подати річну декларацію в Дії – покрокова інструкція

У січні для фізосіб-підприємців стала доступною ще одна послуга у додатку Дія. Тепер ФОПи 1-3 груп можуть подавати річну декларацію онлайн.

Процедура безкоштовна і займає всього кілька хвилин. Але податкову декларацію платника єдиного податку можуть подати через додадок Дія фізичні особи-підприємці 1-3 груп, які не мають:

  • найманих працівників;
  • не є платниками ПДВ;
  • не змінювали групу оподаткування з початку 2021 року;
  • не перебувають у процесі припинення підприємницької діяльності.

Як фізичним особам-підприємцям подати декларацію в Дії – читайте у нашій інструкції.

Крок 1. Заходимо у додаток Дія

У додатку Дія підприємцю потрібно зайти в розділ Послуги і обрати Податки ФОП, після чого натиснути на опцію Декларації.

Крок 2. Вказуємо необхідні дані

На цьому етапі підприємець повинен ввести суму доходу за рік і вказати контактні дані. Дія автоматично заповнить дані про Єдиний податок (ЄП) та Єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Крок 3. Перевіряємо інформацію

Усі дані та суми в декларації редагуються. Тому краще зайвий раз уважно перевірити їх та виправити, якщо знайдете помилку.

Внизу, під кнопкою Підписати та надіслати, можна завантажити PDF-файл із попередньою версією, щоб перевірити заповнені поля.

Крок 4. Підписуємо декларацію

Декларацію потрібно підписати за допомогою Дія.Підпис.

Крок 5. Чекаємо на повідомлення про статус декларації

Повідомлення про статус обробки декларації надішлють на електронну адресу. Воно також буде доступним у розділі Зверніть увагу в кабінеті громадянина на порталі Дія.

Примітка*.  Для ФОПів 3 групи вказуємо суму доходу лише за четвертий квартал

Якщо ви подаєте річну декларацію як ФОП 3 групи, то у додатку Дія так само у розділі Послуги потрібно обрати розділ Податки ФОП і натиснути на опцію Декларації.

Але зверніть увагу, що декларація заповнюється за принципом всіх попередніх періодів, тому потрібно внести суму доходу лише за четвертий квартал.

Після цього Дія зробить запит до Податкової служби на декларацію за три квартали і підтягне суму задекларованого доходу за девять місяців.

Загальна сума доходу рахується шляхом додавання суми задекларованого за девять місяців доходу та вказаного доходу за четвертий квартал.

Після того, як ви введете контактні дані, сума податку до сплати сформується автоматично, а дані про Єдиний соціальний внесок заповнить Дія.

Після перевірки усіх даних та сум декларацію можна підписувати за допомогою Дія.Підпис.

Фото: Depositphotos

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