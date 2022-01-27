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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

До Ради внесли законопроєкт, яким пропонують скасувати військовий збір та ЄСВ

Юля Захарченко редакторка стрічки
гроші, бюджет, бабло

Народні депутати внесли до Верховної Ради законопроєкт, який знизить розмір податку на фонд оплати праці для українських роботодавців.

У документі пропонують запровадити єдину ставку податку розміром 20% замість тих, які компанії сплачують із зарплат своїх співробітників.

Автори законопроєкту №6548 від 25 січня 2022 року вважають, що в Україні існує проблема із тіньовими виплатами заробітної плати. За даними Центру Разумкова, у червні 2020 року 36% працівників частину або всю заробітну плату отримували неофіційно.

Депутати пропонують взяти три основні податки, які сплачують роботодавці за своїх співробітників, та об’єднати в один платіж. Таким чином скасувати військовий збір та ЄСВ, а замість них установити єдину ставку ПДФО.

Станом на сьогодні, роботодавець за свого співробітника має утримувати ПДФО (18%), ЄСВ (22% від мінімальної заробітної плати) та військовий збір (1,5%). Ці три податки пропонують звести в єдиний податок розміром 20%.

Якщо законопроєкт ухвалять, тоді закон України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування можуть взагалі скасувати.

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Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

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