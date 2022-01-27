До Ради внесли законопроєкт, яким пропонують скасувати військовий збір та ЄСВ

Народні депутати внесли до Верховної Ради законопроєкт, який знизить розмір податку на фонд оплати праці для українських роботодавців.

У документі пропонують запровадити єдину ставку податку розміром 20% замість тих, які компанії сплачують із зарплат своїх співробітників.

Автори законопроєкту №6548 від 25 січня 2022 року вважають, що в Україні існує проблема із тіньовими виплатами заробітної плати. За даними Центру Разумкова, у червні 2020 року 36% працівників частину або всю заробітну плату отримували неофіційно.

Депутати пропонують взяти три основні податки, які сплачують роботодавці за своїх співробітників, та об’єднати в один платіж. Таким чином скасувати військовий збір та ЄСВ, а замість них установити єдину ставку ПДФО.

Станом на сьогодні, роботодавець за свого співробітника має утримувати ПДФО (18%), ЄСВ (22% від мінімальної заробітної плати) та військовий збір (1,5%). Ці три податки пропонують звести в єдиний податок розміром 20%.

Якщо законопроєкт ухвалять, тоді закон України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування можуть взагалі скасувати.