У передостанній будній день цього тижня долар та євро посилили свої позиції. Тепер американська валюта коштує 28,7984 грн за 1$, а європейська – 32,4803 грн за €1.

За даними Національного банку України, у четвер ціна долара стала підскочила на 13 копійок, а вартість євро збільшилася на 17 копійок.

Вранці 27 січня один польський злотий коштує 7,0826 грн за одиницю, а вартість 10 російських рублів становить 3,6404 грн.

Таким чином вартість злотого стала дорожчою лише на 3 копійки, проте 10 рублів можна придбати за ту ж ціну, що й у попередній будній день.

Курс валют від НБУ на 27 січня

$1 – 28,7984 грн;

€1 – 32,4803 грн;

1 польський злотий – 7,0826 грн;

10 російських рублів – 3,6404 грн.

Курс валют в Україні

З початку 2022 року курс валют в Україні коливається, зокрема, спостерігається збільшення вартості долара та в окремі дні – євро.

Ціна американської валюти вже перетнула межу у 28,7 грн/1$ за очікувань середньорічного показника 28,2 грн за одиницю.

Фахівці вважають, що це зумовлено декількома факторами. Серед них – зовнішня торгівля, попит на товари, пандемія коронавірусу, загроза масштабного вторгнення Росії та інші чинники.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин переконаний, що частково справджується негативний прогноз. За даними НБУ, з початку року іноземці скоротили портфель гривневих ОВДП на понад 4 млрд грн, що впливає на курс долара в Україні.