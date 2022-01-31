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Долар знизить свої позиції: курс валют в Україні на 31 січня

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Курс долара

У понеділок, 31 січня, долар знизить свої позиції, як і курс євро

Американська валюта коштуватиме 28,78 грн за 1$, а європейська – 32,02 грн за €1.

За курсом Національного банку України, у понеділок вартість долара збільшилася на 20 копійок.

Станом на 31 січня 2022 року, польський злотий можна буде придбати за 6,99 грн, а 10 російських рублів коштуватимуть 3,71 грн.

Курс валют від НБУ на 31 січня

  • $1 – 28,7839 грн;
  • €1 – 32,0293 грн;
  • 1 польський злотий – 6,9952 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7128 грн.

Нагадаємо, на початку 2022 року курс валют в Україні незначно змінюється кожного дня. В один день ціна долара може збільшитися, а в інший день – зменшитися на 10 копійок.

Вартість валюти вже перетнула межу у 28,9 грн/1$, коли експерти прогнозували близько 28,2 грн за одиницю. На це впливає низка чинників, серед яких – пандемія та ймовірний напад Росії.

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