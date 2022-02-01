У вівторок, 1 лютого, долар та євро знизяться у своїх позиціях.

Американська валюта коштуватиме 28,45 грн за 1$, а європейська – 31,75 грн за €1.

За курсом Національного банку України, у вівторок вартість долара впаде на 32 копійки.

Станом на 1 лютого 2022 року, польський злотий можна буде придбати за 6,91 грн, а 10 російських рублів коштуватимуть 3,66 грн.

Курс валют від НБУ на 31 січня

$1 – 28.4555 грн;

€1 – 31.7464 грн;

1 польський злотий – 6.915 грн;

10 російських рублів – 3,6659 грн.

Від початку 2022 року курс валют в Україні незначно змінюється кожного дня. В один день ціна долара може збільшитися, а в інший день – зменшитися на 10 копійок.