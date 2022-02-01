Лідер контейнерного ринку України б’є рекорди

Як свідчать оперативні дані ДП Адміністрація морських портів України (ДП АМПУ), кількість контейнерних вантажів, оброблених у 2021 році на причалах Одеського порту №№ 2, 1-к і 2-к, якими оперує ДП Контейнерний термінал Одеса (ДП КТО), становить 390 808 TEU, тобто зростання на 5,1% у порівнянні з 2020 роком.

У грудні 2021 року ДП КТО було оброблено 37 856 TEU, що є абсолютним рекордом місячної перевалки контейнерів терміналами в Україні за останні 12 років.

– Незважаючи на несприятливі зовнішні фактори, пов’язані насамперед зі складною епідемічною ситуацією у всьому світі та перебоями у логістичних ланцюжках постачань, що призвело до навіть певного зменшення загального об’єму контейнерних вантажів на ринку України за 2021 рік у порівнянні з 2020 роком, наша компанія наростила контейнерообіг у TEU на 5,1%. Відбулося це за рахунок розвитку існуючих та залучення нових сервісів нашій клієнтурі, яка задоволена та користується високим рівнем сервісу ДП КТО за європейськими стандартами, – коментує генеральний директор ДП КТО Анастас Коккін.

Виконавчий директор з комерції ДП КТО Ігор Яровенко зазначив, що у серпні 2021 року контейнерна лінія Medkon відкрила новий щотижневий сервіс на терміналі, що надає значні можливості для збільшення контейнерних вантажопотоків.

– Крім того, наприкінці минулого року наші багаточисленні клієнти отримали очікуваний черговий апгрейд сучасного та високотехнологічного веб-сервісу ДП КТО, насамперед був запущений до роботи новий модуль веб-порталу для оформлення електронних доручень щодо навантаження контейнерів на судна, що свідчить про успішне продовження впровадження терміналом сучасних ІТ-рішень та диджиталізації документообігу, – розповів Ігор Яровенко.

ДП Контейнерний термінал Одеса є дочірньою структурою німецького логістичного концерну HHLA AG (головний офіс – м. Гамбург, ФРН).

Оперує контейнерним терміналом Одеського порту з 1 липня 2021 року та є лідером вітчизняного ринку перевалки контейнерів у портах і одним з провідних гравців контейнерного ринку Чорного моря.

Компанія є одним з найбільших іноземних інвесторів у галузі: за 20 років інвестувала у розвиток виробничих потужностей порту більше €170 млн, а також одним з найкрупніших платників податків в Одеському регіоні, – так, всього за 20 років роботи загалом було сплачено податків та зборів до бюджетів всіх рівнів на суму більш 3 млрд грн.