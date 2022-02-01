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Лідер контейнерного ринку України б’є рекорди

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Лідер контейнерного ринку України б’є рекорди
Партнерський матеріал

Як свідчать оперативні дані ДП Адміністрація морських портів України (ДП АМПУ), кількість контейнерних вантажів, оброблених у 2021 році на причалах Одеського порту №№ 2, 1-к і 2-к, якими оперує ДП Контейнерний термінал Одеса (ДП КТО), становить 390 808 TEU, тобто зростання на 5,1% у порівнянні з 2020 роком.

У грудні 2021 року ДП КТО було оброблено 37 856 TEU, що є абсолютним рекордом місячної перевалки контейнерів терміналами в Україні за останні 12 років.

– Незважаючи на несприятливі зовнішні фактори, пов’язані насамперед зі складною епідемічною ситуацією у всьому світі та перебоями у логістичних ланцюжках постачань, що призвело до навіть певного зменшення загального об’єму контейнерних вантажів на ринку України за 2021 рік у порівнянні з 2020 роком, наша компанія наростила контейнерообіг у TEU на 5,1%.

Відбулося це за рахунок розвитку існуючих та залучення нових сервісів нашій клієнтурі, яка задоволена та користується високим рівнем сервісу ДП КТО за європейськими стандартами, – коментує генеральний директор ДП КТО Анастас Коккін.

Виконавчий директор з комерції ДП КТО Ігор Яровенко зазначив, що у серпні 2021 року контейнерна лінія Medkon відкрила новий щотижневий сервіс на терміналі, що надає значні можливості для збільшення контейнерних вантажопотоків.

– Крім того, наприкінці минулого року наші багаточисленні клієнти отримали очікуваний черговий апгрейд сучасного та високотехнологічного веб-сервісу ДП КТО, насамперед був запущений до роботи новий модуль веб-порталу для оформлення електронних доручень щодо навантаження контейнерів на судна, що свідчить про успішне продовження впровадження терміналом сучасних ІТ-рішень та диджиталізації документообігу, – розповів Ігор Яровенко.

ДП Контейнерний термінал Одеса є дочірньою структурою німецького логістичного концерну HHLA AG (головний офіс – м. Гамбург, ФРН).

Оперує контейнерним терміналом  Одеського порту з 1 липня 2021 року та є лідером вітчизняного ринку перевалки контейнерів у портах і одним з провідних гравців контейнерного ринку Чорного моря.

Компанія є одним з найбільших іноземних інвесторів у галузі: за 20 років інвестувала у розвиток виробничих потужностей порту більше €170 млн, а також одним з найкрупніших платників податків в Одеському регіоні, – так, всього за 20 років роботи загалом було сплачено податків та зборів до бюджетів всіх рівнів на суму більш 3 млрд грн.

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