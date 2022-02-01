На початку 2022 року бізнес в Україні погіршив оцінки та прогнози щодо перспектив своєї діяльності. На це вплинула низка факторів, зокрема пандемія коронавірусу та загроза повномасштабного воєнного конфлікту з Росією.

Такі дані оприлюднив Національний банк України за підсумками опитування бізнесу в січні цього року.

Так, у січні 2022 року індекс очікувань ділової активності підприємств продемонстрував різке зниження на 8,1 пункту – до показника 40,5 пункту (в порівнянні з 48.6 у грудні 2021 року). Це найнижчий показник за останні 12 місяців.

Як зазначили в НБУ, зниження індексу відбулося з низки причин: зокрема, через погіршення ситуації з Covid-19, зростання цін на енергоносії, прискорення інфляції, падіння курсу гривні, рекордне підвищення виробничих витрат та загрозу воєнного конфлікту з РФ.

До того ж, на початку року традиційно спостерігається послаблення ділової активності через меншу кількість робочих днів.

– Бізнес у січні погіршив оцінки щодо економічної діяльності своїх підприємств… На рівень очікувань підприємств усіх секторів економіки впливали як традиційне для початку року послаблення ділової активності, так і низка додаткових чинників, серед яких погіршення епідемічної ситуації, підвищення цін на енергоносії в світі, а також зростання ймовірності воєнного конфлікту, – наголосили в НБУ.

Так, у секторі промисловості в січні індекс очікувань ділової активності знизився до 42.9 (у грудні минулого року було 49.0). Підприємства промисловості погіршили оцінки обсягів виготовленої продукції та нових замовлень (зокрема й експортних). Водночас бізнес спрогнозував зростання залишків готової продукції.

Не краща ситуація і в секторі торгівлі. Там секторальний індекс у січні 2022 року становив 40.7 (порівняно з 49.6 у грудні 2021 року). Бізнес прогнозує сповільнення товарообороту, а також скорочення обсягів закупівлі товарів для подальшого продажу.

У сфері послуг підприємства вже третій місяць поспіль прогнозують погіршення власних економічних результатів. У січні секторальний індекс у цій сфері знизився до 39.5 (з 47.8 у грудні). На це вплинуло погіршення епідемічної ситуації в країні. Бізнес планує скорочувати обсяги послуг та нових замовлень.

Найбільш песимістичні очікування – у підприємств сфери будівництва. Тут секторальний індекс у січні знизився до 33.0 (з 47.2 у попередньому місяці). Це пов’язано із сезонним скороченням економічної активності та більшою кількістю неробочих днів. Бізнес у цій сфері готується до суттєвого зменшення обсягів будівництва та нових замовлень.

Усі підприємства, які взяли участь в опитуванні, спрогнозували подальше підвищення цін на свою продукцію та послуги через значне подорожчання матеріалів, сировини та товарів постачальників.

Водночас знижуються пропозиції на ринку праці. Підприємства більшості секторів економіки (крім торгівлі) готуються до скорочення працівників.

Варто зазначити, що подібне опитування підприємств Нацбанк проводить щомісяця. Цього разу воно відбувалося з 5 по 24 січня 2022 року. Загалом було опитано 408 підприємств.

Результати таких опитувань відображають лише думку респондентів (керівників підприємств), а не оцінки НБУ.

Фото: НБУ