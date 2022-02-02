Міністр фінансів України Сергій Марченко вважає недоцільною боротьбу із так званими “зарплатними” ФОПами (фізичними особами-підприємцями), оскільки це питання дуже чутливе.

Про це він заявив в одному з інтерв’ю, коментуючи ініціативу голови фінансового комітету Верховної Ради, нардепа від Слуги народу Данила Гетманцева.

Йдеться про ситуацію, коли роботодавці замість офіційного працевлаштування співробітників наймають ФОПів для надання послуг, що дозволяє зменшити розмір податків.

– Враховуючи чутливість питання ФОПів для суспільного і політичного середовища, я б не чіпав ФОПів… Я досить обережно підходжу до питання середніх суб’єктів господарювання, малого бізнесу. Це досить чутлива категорія людей. Будь-яке рішення в цій сфері я б ухвалював з точки зору не тільки розуміння інтересів бюджету або справедливості, а й суспільно-політичних настроїв цієї сфери, – наголосив Марченко, коментуючи ініціативу.

Голова Мінфіну також відреагував на ідею податкової реформи, яку запропонував Гетманцев. Вона передбачає об’єднання ЄСВ, військового збору та податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) в один податок із поступовим зменшенням його ставки. Марченко зазначив, що в разі такого нововведення потрібно шукати компенсатори втрат для держбюджету.

– Ми, Мінфін, кажемо: якщо ми втратимо 100 млрд грн від цієї прекрасної ініціативи, то на ці 100 млрд ми не профінансуємо якісь видатки, або нам потрібно буде знайти додаткові джерела доходів, – пояснив міністр.

Водночас за словами Марченка, процес запровадження РРО (реєстраторів розрахункових операцій) потрібно продовжувати, оскільки це “чистка системи”.

– Тут питання в походженні товарів, які з’являються в тому чи іншому магазині. Якщо ми хочемо рухатися в правильному напрямку, поступово, без жорстких обмежень, треба запровадити РРО і робити діяльність бізнесу прозорою, – переконаний Марченко.

“Зарплатні” ФОП: про що говорив Гетманцев

Нардеп Данило Гетманцев говорив про співпрацю юросіб із ФОП третьої групи спрощеної системи оподаткування.

Нардеп запропонував обмежити можливості юросіб наймати на роботу ФОП третьої групи замість найманих працівників.

– Йдеться про тих, хто не хоче платити податки із зарплати та оформлює своїх співробітників як “зарплатних” ФОПів. Це все реформа оподаткування доходів, – заявив Гетманцев.

Так, ФОП третьої групи зараз щокварталу сплачують 3% чи 5% єдиного податку від доходу, а також 1 430 грн єдиного соціального внеску (22% від мінімальної зарплати щомісяця).

Водночас під час виплати зарплати найманим працівникам потрібно платити 18 % податку на дохід фізосіб, 22 % ЄСВ та 1,5 % військового збору.

Джерело: Економічна правда