Як ФОПам спрощеної системи оподаткування подати декларацію – інструкція

У Державній податковій службі розповіли, як ФОПам 1-2 груп спрощеної системи оподаткування подати декларацію за 2021 рік. Зробити це потрібно до 1 березня.

Для подання декларації підприємцям необхідно мати файли з ключами електронного підпису, знати суму доходу, отриманого від підприємницької діяльності протягом 2021 року, суму сплаченого єдиного податку за рік та суми сплаченого протягом року єдиного соціального внеску (ЄСВ) або суми доходу, з якого ЄСВ розраховувався.

Якщо всі ці дані підготовлені, то заповнення декларації займе не більше 5 хвилин. Для цього потрібно:

перейти в електронний кабінет на сайті Державної податкової служби

у переліку АЦСК (акредитований центр сертифікації ключів) обрати свій електронний ключ;

завантажити файл з ключем і ввести пароль;

у меню, яке стане доступним, якщо введені дані вірні, обрати розділ Введення звітності;

внести необхідні дані і створити звіт за рік.

З 1 січня 2022-го ФОП на єдиному податку подають декларації за 2021 рік. Форма її подачі змінилася, тепер там враховано єдиний податок, який раніше сплачували щоквартально, та ЄСВ у вигляді Додатка 1, що окремо сплачувався наприкінці року.

Тобто підприємцям вперше доведеться заповнювати Додаток 1 з урахуванням мінімальної зарплати, яка змінилася у грудні.

Як ФОПам на єдиному податку подати річну декларацію за новою формою – читайте у матеріалі.

Джерело: Державна податкова служба