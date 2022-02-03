У четвер, 3 лютого, долар та євро зростуть у своїх позиціях.

Американська валюта коштуватиме 28,39 грн за 1$, а європейська – 32,14 грн за €1.

За курсом Національного банку України, вартість долара зросте на 7 копійок.

Водночас польський злотий можна буде придбати за 7,07 грн, а 10 російських рублів коштуватимуть 3,74 грн.

Курс валют від НБУ

$1 – 28.387 грн;

€1 – 32.141 грн;

1 польський злотий – 7.071 грн;

10 російських рублів – 3.743 грн.

Від початку 2022 року курс валют в Україні незначно змінюється кожного дня. В один день ціна долара може збільшитися, а в інший день – зменшитися на 10 копійок.