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Долар коштує дешевше, а євро подорожчало: курс валют в Україні 7 лютого

Юля Захарченко редакторка стрічки
Курс долара

На початку нового зимового тижня долар зменшив свої позиції, а вартість євро незначно збільшилася. Тепер американська валюта коштує 28,1468 грн за 1$, а європейська – 32,2745 грн за €1.

За даними Національного банку України, у понеділок ціна долара зменшилася на 12 копійок, а євро тепер коштує на 35 копійок дорожче.

Станом на 5 лютого 2022 року, вартість польського злотого становить 7,0967 грн за одиницю, а 10 російських рублів коштують 3,6983 грн.

Ціна злотого збільшилася на 5 копійок проти попереднього буднього дня. Проте 10 рублів стали дешевшими на 3 копійки, якщо порівнювати з п’ятницею, 4 лютого.

Курс валют від НБУ на 7 лютого

  • $1 – 28,1468 грн;
  • €1 – 32,2745 грн;
  • 1 польський злотий – 7,0967 грн;
  • 10 російських рублів – 3,6983 грн.

Курс валют в Україні

Експерти спостерігають, що курс валют в Україні коливається кожен день. Вони пояснили, що на це впливає низка взаємопов’язаних факторів.

Серед них – попит та ціни на товари з українських ключових сфер, наслідки пандемії коронавірусу, загроза вторгнення Російської Федерації на наші землі та інші.

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