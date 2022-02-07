У разі переривання трудового стажу українці можуть самостійно сплатити внески до Пенсійного фонду, щоб забезпечити собі право на пенсію у майбутньому.

Громадяни України, які офіційно не працювали, мають можливість укласти договір про одноразову сплату в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (за минулий час).

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Або люди можуть подати документ про добровільну участь у системі обов’язкового держсоцстрахування для майбутньої пенсії. У Пенсійному фонді пояснили, що такий договір можна укласти щонайменше на один рік.

У податковий орган за місцем проживання треба подати заяву та необхідні документи. Після перевірки персональної інформації не пізніше, ніж за 30 календарних днів, з громадянином оформлюють документ за обраним форматом, який набирає чинності з дня його підписання.

Українці мають право самостійно визначити час, за який вони можуть укласти договір про добровільну участь, та сплатити страхові внески.

Варто зазначити, що їхній місячний розмір не може бути меншим, ніж мінімальний страховий внесок (станом на 7 лютого 2022 року, йдеться про 1 430 грн).

Їх розраховують з огляду на мінімальну зарплату, наявну на день укладання договору (з 1 січня 2022 року вона становить 6,5 тис. грн).

Для документа про одноразову сплату сума збільшується вдвічі (мінімальний страховий внесок на місяць, помножений на два). Українці зобов’язані здійснити одноразову сплату одним платежем на весь період.