Інфляція у січні 2022 зросла на 1,3%: що здорожчало найбільше

Споживча інфляція у січні 2022-го прискорилася до 1,3% з 0,6% у грудні та 0,8% у листопаді 2021 року.

За даними Державної служби статистики, у річному вимірі, січень до січня, споживчі ціни зросли на 10%, тобто не змінилися.

У січні ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на 2,5%.

Найбільше здорожчали овочі – на 20,5%, ціни на яйця, фрукти, хліб, молоко та молочні продукти, м’ясо, рис, сало та масло зросли на 3,9-1,0%.

Водночас цукор здешевшав на 0,8%, а соняшникова олія – на 0,5%.

Одяг та взуття за місяць здешевшали на 5,7%, зокрема взуття – на 6,1%, а одяг – на 5,4%.

У січні відбулося зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,7% через підвищення тарифів на каналізацію на 14,9% та водопостачання на 12,0%.

Проїзд у транспорті здорожчав на 1,3%. Це сталося передусім за рахунок підвищення тарифів у залізничному пасажирському транспорті на 2,9%, пального та мастил – на 2,6%.

За підсумками 2021 року споживча інфляція в Україні склала 10%. Зростання цін протягом минулого року прискорилося.

Продукти харчування в грудні 2021 року (в порівнянні з груднем 2020 року) подорожчали на 13,3%. Найбільше зросли ціни на соняшникову олію (на 38,8%) та на цукор (на 28,3%). Водночас фрукти за рік подешевшали на 10,2%.